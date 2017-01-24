Сумская биатлонистка упустила медаль универсиады Сегодня, 2 февраля, в Алматы (Казахстан) состоялась спринтерские гонки у биатлонистов.

Среди женщин киевлянка Яна Бондарь стала серебряным призером Зимней Универсиады, сообзает сайт Федерации биатлона Украины. В коронном для себя виде программы Яна допустила по одной ошибке на огневых рубежах, но за счет скорости обошла всех соперниц, кроме главного фаворита соревнований — представительницы Казахстана Галины Вишневской, которая с одним кругом штрафа пришла к финишу на 23 секунды быстрее украинки. Третьей стала россиянка Анастасия Егорова.

Увы, на последнем круге упустила медаль сумчанка Юлия Журавок, которой в противостоянии с Егоровой не хватило на финише 14 секунд. Позиции в десятке сильнейших заняли Надежда Белкина (6-я) и Юлия Бригинец (9-я), которые попытаются побороться за медаль в завтрашней гонке преследования. У Марии Кручовой на финише 17-е время, у экс-сумчанки Яны Пустоваловой — 19-е.