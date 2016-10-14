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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:29427

В Сумах копы решали вопросы с банками

В Главном управлении полиции области обсудили вопросы сотрудничества с банковскими учреждениями.

Видеоселекторное совещание, в котором приняли участие руководители структурных подразделений аппарата, отделов и отделений ГУНП, руководство сумских филиалов ведущих государственных банков в областном и районных центрах, было организовано по инициативе главы полиции области Николая Лушпиенко.

По его мнению, подобные мероприятия крайне необходимы, учитывая, что в стране участились случаи краж денег из банкоматов и выманивания мошенниками денег у клиентов банковских учреждений. В нашем регионе только с начала года произошло две таких кражи и зафиксировано около 20 случаев мошенничества.

Во время дискуссии правоохранители и работники банковских учреждений определили ряд мер, которые, по их мнению, значительно поспособствуют как профилактической, так и оперативной работе, направленной на недопущение в дальнейшем совершение подобных видов преступления.

Во-первых - работа с населением. В ближайшее время работники банков и полиции выедут в населенные пункты области, чтобы провести разъяснительную работу с гражданами. Через СМИ будет проведена очередная информационная кампания с целью ознакомления жителей региона с разновидностями мошеннических схем.

Присутствующие на совещании обсудили вопросы сотрудничества в плане расследования уголовных производств, открытым по преступлениям данной категории, проведение совместных учебных мероприятий, таких как, например, проверка действий как работников банков, так и полицейских, во время совершения преступлений в отношении банковских учреждений. В свою очередь, полицейские указали на целесообразность оборудования отделений банков системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации, а также предложили в первую очередь заключать договора именно с Управлением полиции охраны в Сумской области для оперативного профессионального реагирования и предупреждения любых преступных посягательств на данные объекты. Также правоохранители считают целесообразным решить вопрос об установлении в отделениях банков информационных стендов, мониторов, электронных табло, содержащих информацию о предостережения посетителей от действий мошенников.

Завершая совещание, начальник ГУНП области Николай Лушпиенко дал поручение сотрудникам уголовного розыска наладить сотрудничество с работниками службы безопасности банковских учреждений области, а следователям - усилить процессуальный контроль за раскрытием и расследованием уголовных производств по фактам мошенничества, в первую очередь - связанных с незаконным завладением средствами, которые находились на банковских счетах граждан. Он выразил уверенность, что только в тесном сотрудничестве и при полном взаимопонимании можно рассчитывать на положительный результат, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Банки Полиция
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