Сумские спасатели предупреждают о непогоде

На большей части территории будет тдти снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье, днем в Черниговской и Сумской областях, на протяжении 4 февраля на Левобережье местами сильные осадки. Начиная с западных областей температура постепенно повысится на 5-10°С.
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