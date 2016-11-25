Сумские спасатели предупреждают о непогоде 3-4 февраля характер погоды в Украине изменится.

На большей части территории будет тдти снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега. 3 февраля в Карпатах и на Закарпатье, днем в Черниговской и Сумской областях, на протяжении 4 февраля на Левобережье местами сильные осадки. Начиная с западных областей температура постепенно повысится на 5-10°С.