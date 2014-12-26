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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 11:57411

В сумском ВПУ №11 выразили недоверие своему директору

Из 112 работников училища на собрание пришло 76 человек. Коллектив подготовил к директору училища до двух десятков хозяйственных вопросов, на которые ждали ответ.

Председатель профкома Светлана Майковская рассказывает, что за последний год управления директора из коллектива ушло 2/3 персонала, а ситуация с размерзшимися батареями известна в городе и за его пределами. Завхоз Виталий Шкреба, сообщил присутствующим - кроме мастерских больше ничего не сможет запустить, поскольку одна половина помещения с батареями - в аварийном состоянии, говорится в сюжет UA:СУМИ.

О собрании коллектива директору училища Игоря Козолупа работники сообщили вчера лично, вручив обращение в руки. На заседание он не явился.

По словам заместителя директора департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Юрия Штыки, комиссия пришла к выводу, что ситуация была спланирована заранее и порывов не было, а воду из батарей 26 декабря руководитель приказал слить, чтобы сэкономить средства. Хотя финансирование было достаточным, заверил Юрий Штыка. Составлены протоколы, решение будет вынесено после того, как Игорь Козолуп придет на заседание комиссии. На предварительное он не пришел из-за больничного.

В итоге голосования из 76 проголосовавших 7 высказались против, 2 бюллетеня испорчены участниками голосования и 67 участников собрания - проголосовали за выражение недоверия.

Напомним, 10 января преподаватели заведения заметили потрескавшиеся батареи в помещение 11 училища. Тогда в аудиториях учебного заведения температура была около 0.

Общество ВПУ
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