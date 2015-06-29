Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:04367

В Сумах помянули героя АТО Андрея Реуту

Во вторник, 31 января, в библиотеке-филиале № 4 состоялся патриотический час «Життя – мов спалах», посвященный Почетному гражданину города Андрею Реуте.

На мероприятии присутствовали его родители, друзья, ученики и учителя школы № 11, где учился Герой.

В честь Андрея Реуты в библиотеке открыли экспозицию «Життя, віддане за Україну».

Присутствующие минутой молчания почтили память добровольца, погибшего 31 января 2015 года вблизи Углегорска Донецкой области. Во время выполнения боевого задания, спеша на помощь побратимам, Андрей наткнулся на вражескую засаду.

Общество Андрей Реута
view counter

По тематике

В Сумах откроют мемориальную доску в память о герое АТО
28.01.2016 15:44

В Сумах откроют мемориальную доску в память о герое АТО

В пятницу, 29 января, накануне годовщины гибели в АТО Андрея Реуты на здании сумской школы №11 будет открыта мемориальная доска....

Сумчане получили почетные звания
07.09.2015 09:56

Сумчане получили почетные звания

5 сентября на праздновании Дня города Валентина и Вита Семеренко, Елена Петрова, а также родные Романа Атаманюка и Андрея Реуты...

В Сумах стало на 5 почетных граждан больше
13.08.2015 11:36

В Сумах стало на 5 почетных граждан больше

Сегодня, 13 августа, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за присвоение почетного звания пяти сумчанам....

В Сумах хотят сделать почетным гражданином еще одного героя АТО
11.08.2015 14:29

В Сумах хотят сделать почетным гражданином еще одного героя АТО

Сумские активисты выступают за присвоение Андрею Реуте «звания почетный гражданин города Сумы»....

29.06.2015 16:41

Сумских героев АТО наградили посмертно

Погибшие в зоне АТО сумчане награждены орденом «За мужество» III степени....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.