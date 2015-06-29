В Сумах помянули героя АТО Андрея Реуту

На мероприятии присутствовали его родители, друзья, ученики и учителя школы № 11, где учился Герой.
В честь Андрея Реуты в библиотеке открыли экспозицию «Життя, віддане за Україну».
Присутствующие минутой молчания почтили память добровольца, погибшего 31 января 2015 года вблизи Углегорска Донецкой области. Во время выполнения боевого задания, спеша на помощь побратимам, Андрей наткнулся на вражескую засаду.
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