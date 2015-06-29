В Сумах помянули героя АТО Андрея Реуту Во вторник, 31 января, в библиотеке-филиале № 4 состоялся патриотический час «Життя – мов спалах», посвященный Почетному гражданину города Андрею Реуте.

На мероприятии присутствовали его родители, друзья, ученики и учителя школы № 11, где учился Герой.

В честь Андрея Реуты в библиотеке открыли экспозицию «Життя, віддане за Україну».

Присутствующие минутой молчания почтили память добровольца, погибшего 31 января 2015 года вблизи Углегорска Донецкой области. Во время выполнения боевого задания, спеша на помощь побратимам, Андрей наткнулся на вражескую засаду.