В Сумах задержали любителя кофе 31 января, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который совершил кражу кофе из супермаркета на улице Ильинской.

На месте происшествия охранники заведения указали на мужчину, который похитил 3 пачки кофе. Факт похищения зафиксировали и камеры наблюдения, на которых было видно, что гражданин быстро кладет их под куртку и, не расплачиваясь, пытается покинуть помещение супермаркета. Во время поверхностной проверки у него обнаружили похищенный товар.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК, мужчине может грозить наказание от штрафа до 3-летнего лишения свободы.