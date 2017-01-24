Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:08326

В Сумах задержали любителя кофе

31 января, около 10 часов, экипаж патрульных получил сообщение о мужчине, который совершил кражу кофе из супермаркета на улице Ильинской.

На месте происшествия охранники заведения указали на мужчину, который похитил 3 пачки кофе. Факт похищения зафиксировали и камеры наблюдения, на которых было видно, что гражданин быстро кладет их под куртку и, не расплачиваясь, пытается покинуть помещение супермаркета. Во время поверхностной проверки у него обнаружили похищенный товар.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК, мужчине может грозить наказание от штрафа до 3-летнего лишения свободы.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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