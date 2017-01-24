В Сумах задержали любителя кофе

На месте происшествия охранники заведения указали на мужчину, который похитил 3 пачки кофе. Факт похищения зафиксировали и камеры наблюдения, на которых было видно, что гражданин быстро кладет их под куртку и, не расплачиваясь, пытается покинуть помещение супермаркета. Во время поверхностной проверки у него обнаружили похищенный товар.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 185 (кража) УК, мужчине может грозить наказание от штрафа до 3-летнего лишения свободы.
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