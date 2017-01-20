Что делали роменские спасатели во взорвавшемся доме на Металлургов Личный состав Межрегионального центра быстрого реагирования (МЦБР) ГСЧС Украины выполнил работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной со взрывом бытового газа в многоэтажном доме по улице Металлургов.

Об этом сообщили в горотделе по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения, сообщает информпортал Сумского горсовета.

Согласно акту выполненных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной со взрывом бытового газа в многоэтажном доме № 24 по ул. Металлургов, к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ было привлечено 16 человек личного состава и три единицы техники. Работы, продолжавшиеся с 17 по 26 января, проводились в соответствии с «Проектом производства работ», разработанного ПАО «Сумбудпроект».

При выполнении работ по обследованию спасатели провели:

- разведку 240,3 кв. м помещений квартир № 125, № 129, № 130, № 133 и обнаружили разрушения железобетонных плит перекрытия (10 шт.) и межкомнатных перегородок ориентировочной площадью 83 кв. м;

- разведку завалов из строительного лома и разрушенного имущества жителей в помещениях квартир № 125, № 129, № 130, № 133 (ориентировочный объем разрушенного имущества 40-45 тонн).

Во время аварийно-восстановительных и других неотложных работ выполнено:

- демонтаж кирпичных перегородок на балконах в квартирах № 125 и № 133, общей площадью 11,12 кв. м для уменьшения нагрузки на основную стену, которая имеет отклонения от вертикали (внешняя стена со двора дома). Работы выполнялись с помощью автовышки и автокрана;

- эвакуация частично поврежденного имущества жителей квартир № 125, № 129, № 130, № 133 (ориентировочный объем имущества 45 куб. м). Имущество перемещено на нулевую отметку силами личного состава и с помощью автокрана.

- в железобетонных плитах перекрытия в квартире № 137 сделаны пять отверстий для установки станции страхования спасателей и ручного тельфера для безаварийного перемещения поврежденных железобетонных плит перекрытия в квартирах № 129, № 130, № 133.

- демонтаж кирпичных межкомнатных перегородок в квартирах № 125, № 129, № 130, № 133 (перегородки толщиной 100 мм - общей площадью 69,2 кв. м, толщиной 120 мм - общей площадью 12,88 кв. м). Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Обломки строительных конструкций перемещены на нулевую отметку с помощью автокрана.

- демонтаж цементной стяжки на аварийных плитах в квартирах № 129, № 133, общей площадью 75 кв. м. Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Строительный лом перемещен на нулевую отметку с помощью автокрана.

- демонтаж аварийных (поврежденных в результате взрыва в квартире № 129) железобетонных плит перекрытия в квартирах № 125, № 129, № 133. Общий объем поврежденных железобетонных плит перекрытия 12,42 куб. м и общей массой 37,26 тонн. Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Обломки строительных конструкций перемещены на нулевую отметку с помощью автокрана.

- контрольная разведка 240,3 кв. м помещений квартир № 125, № 129, № 130, № 133 и проверка на наличие аварийно-опасных конструкций.

Также спасатели провели разъяснения для жителей поврежденного дома по их безопасному пребыванию в подъезде № 4 и помещениях, где были демонтированы аварийные строительные конструкции (квартиры № 125, № 129, № 133).

Дальнейшие работы будут выполняться силами и средствами ДСНП «Химстрой-2».