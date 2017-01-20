Что делали роменские спасатели во взорвавшемся доме на Металлургов

Об этом сообщили в горотделе по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения, сообщает информпортал Сумского горсовета.
Согласно акту выполненных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации местного уровня, связанной со взрывом бытового газа в многоэтажном доме № 24 по ул. Металлургов, к выполнению аварийно-восстановительных и других неотложных работ было привлечено 16 человек личного состава и три единицы техники. Работы, продолжавшиеся с 17 по 26 января, проводились в соответствии с «Проектом производства работ», разработанного ПАО «Сумбудпроект».
При выполнении работ по обследованию спасатели провели:
- разведку 240,3 кв. м помещений квартир № 125, № 129, № 130, № 133 и обнаружили разрушения железобетонных плит перекрытия (10 шт.) и межкомнатных перегородок ориентировочной площадью 83 кв. м;
- разведку завалов из строительного лома и разрушенного имущества жителей в помещениях квартир № 125, № 129, № 130, № 133 (ориентировочный объем разрушенного имущества 40-45 тонн).
Во время аварийно-восстановительных и других неотложных работ выполнено:
- демонтаж кирпичных перегородок на балконах в квартирах № 125 и № 133, общей площадью 11,12 кв. м для уменьшения нагрузки на основную стену, которая имеет отклонения от вертикали (внешняя стена со двора дома). Работы выполнялись с помощью автовышки и автокрана;
- эвакуация частично поврежденного имущества жителей квартир № 125, № 129, № 130, № 133 (ориентировочный объем имущества 45 куб. м). Имущество перемещено на нулевую отметку силами личного состава и с помощью автокрана.
- в железобетонных плитах перекрытия в квартире № 137 сделаны пять отверстий для установки станции страхования спасателей и ручного тельфера для безаварийного перемещения поврежденных железобетонных плит перекрытия в квартирах № 129, № 130, № 133.
- демонтаж кирпичных межкомнатных перегородок в квартирах № 125, № 129, № 130, № 133 (перегородки толщиной 100 мм - общей площадью 69,2 кв. м, толщиной 120 мм - общей площадью 12,88 кв. м). Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Обломки строительных конструкций перемещены на нулевую отметку с помощью автокрана.
- демонтаж цементной стяжки на аварийных плитах в квартирах № 129, № 133, общей площадью 75 кв. м. Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Строительный лом перемещен на нулевую отметку с помощью автокрана.
- демонтаж аварийных (поврежденных в результате взрыва в квартире № 129) железобетонных плит перекрытия в квартирах № 125, № 129, № 133. Общий объем поврежденных железобетонных плит перекрытия 12,42 куб. м и общей массой 37,26 тонн. Работы выполнялись с помощью ручного и механизированного инструмента. Обломки строительных конструкций перемещены на нулевую отметку с помощью автокрана.
- контрольная разведка 240,3 кв. м помещений квартир № 125, № 129, № 130, № 133 и проверка на наличие аварийно-опасных конструкций.
Также спасатели провели разъяснения для жителей поврежденного дома по их безопасному пребыванию в подъезде № 4 и помещениях, где были демонтированы аварийные строительные конструкции (квартиры № 125, № 129, № 133).
Дальнейшие работы будут выполняться силами и средствами ДСНП «Химстрой-2».
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