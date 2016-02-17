На Сумщине шестеро бойцов АТО получат по 25 тысяч из областного бюджета

По результатам заседания соответствующей комиссии решено оказать материальную помощь всем 6 пострадавшим при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции, которые подали заявления с пакетом документов. Средства на счета получателей будут перечислены после поступления ассигнований.
«Предоставление единовременной материальной помощи вышеуказанным категориям граждан прописано Областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы. Такая помощь оказывается за счет средств областного бюджета пострадавшим - в размере 25 000 гривен, семьям пострадавших – 100 000 гривен, на улучшение жилищно-бытовых условий проживания – 34 000 гривен», - отметила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.
Она сообщила, что в 2017 году на указанные цели запланировано 4 миллиона гривен.
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