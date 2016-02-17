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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:35383

На Сумщине шестеро бойцов АТО получат по 25 тысяч из областного бюджета

По 25 тысяч гривен из областного бюджета получат участники АТО, которые были ранены или получили заболевания при исполнении служебного долга.

По результатам заседания соответствующей комиссии решено оказать материальную помощь всем 6 пострадавшим при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции, которые подали заявления с пакетом документов. Средства на счета получателей будут перечислены после поступления ассигнований.

«Предоставление единовременной материальной помощи вышеуказанным категориям граждан прописано Областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы. Такая помощь оказывается за счет средств областного бюджета пострадавшим - в размере 25 000 гривен, семьям пострадавших – 100 000 гривен, на улучшение жилищно-бытовых условий проживания – 34 000 гривен», - отметила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка.

Она сообщила, что в 2017 году на указанные цели запланировано 4 миллиона гривен.

Общество Помощь участникам АТО
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