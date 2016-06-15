6 февраля начинается регистрация участников ВНО-2017 Регистрация на прохождение внешнего независимого оценивания будет длиться до 17 марта.

С 6 февраля с помощью сервиса «Зарегистрироваться», размещенном на официальном сайте Украинского центра (testportal.gov.ua), желающие принять участие во внешнем независимом оценивании смогут сформировать и распечатать регистрационную карточку, которая является одним из обязательных документов для осуществления регистрации. Это можно сделать самостоятельно или обратиться в пункт регистрации. На Сумщине пункты регистрации открыты на базе высших учебных заведений в городах Сумы, Глухов, Ромны и Конотоп. Регистрация на ВНО-2017 продлится до 17 марта.

Привычных для выпускников школ экзаменов в этом году не будет. Как оценки государственной итоговой аттестации им будут засчитываться результаты тестирования по трем предметам внешнего независимого оценивания.

По информации Департамента образования и науки облгосадминистрации, выпускники текущего года, заполняя регистрационную карточку, должны указать названия учебных предметов, по которым им будет засчитано результаты ВНО как оценки государственной итоговой аттестации (ГИА). Первый обязательный предмет - украинский язык. Вторым обязательным предметом участник может выбрать или математику, или историю Украины. Третий - из предложенного перечня предметов, по которым будет проводиться тестирование 2017 (математика, история Украины, испанский, французский, немецкий, русский, английский языки, биология, география, физика, химия). Для зачисления оценок государственной итоговой аттестации можно выбрать и математику, и историю Украины и пройти ВНО по этим предметам. Выбор предметов зависит от самого участника и его планов по дальнейшему обучению.

В 2017 году внешнее независимое оценивание будет проводиться с 23 мая по 16 июня. Как и в прошлом году, экспертными группами будет установлено показатель порога «сдал / не сдал» по каждому предмету. Участники внешнего независимого оценивания, которые не преодолеют «порог», результата ВНО по этому предмету не получат. Порог «сдал / не сдал» для результатов государственной итоговой аттестации не устанавливается.

Кстати, 31 января закончилась регистрация на пробное ВНО. Осуществляется оно за счет средств физических или юридических лиц и имеет целью ознакомление всех желающих с процедурой ВНО. 1 апреля состоится тестирование по украинскому языку и литературе, а 8 апреля - по всем предметам.