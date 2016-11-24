В Глухове провели вечер памяти Александра Анищенко Вечер памяти Героя Украины Александра Анищенко провели на Сумщине сотрудники СБУ и студенты педагогического университета.

В Глуховском национальном педагогическом университете им. Александра Довженко состоялся вечер памяти Героя Украины Александра Анищенко.

В мероприятии приняли участие родители Александра Григорий Николаевич и Зинаида Николаевна, преподаватели и студенты университета, коллеги погибшего в АТО офицера, сотрудники УСБУ в Сумской области.

Будущие учителя подготовили видеофильм о руководителе сумского спецподразделения «Альфа», его героическом поступке во время боя близ Славянска, когда он ценой собственной жизни спас боевых побратимов.

Отец Героя пожелал всем скорейшего мира на украинской земле и поблагодарил руководство Службы, побратимам Александра за память, искреннюю поддержку семей погибших сотрудников и патриотическое воспитание молодого поколения украинской спецслужбы.

Присутствующие почтили память всех украинских воинов, которые погибли, защищая украинскую землю от российско-террористической агрессии, сообщает пресс-центр СБ Украины.