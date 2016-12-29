Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:04386

Сумские чиновники побывали в «Школе будущего»

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Львом Парцхаладзе осмотрели Путривский УВК Киевской области - эффективную модель опорной школы в Украине.

На Сумщине уже функционируют 5 опорных школ и в перспективе планируется создать еще 20. Поэтому делегация Сумской области прибыла в Киевскую область с целью перенять опыт функционирования таких школ в сельской местности центральной Украины.

Во время рабочей поездки Николай Клочко вместе со двумя своими замами Александром Марченко и Николаем Подопригорой и директором областного Департамента экономического развития и торговли Александром Ситаком посетили учебное заведение в селе Путровка Васильковского района Киевской области. По словам директора заведения Леси Битько, Путривский УВК избран пилотным для реализации проекта «Школа будущего», концепция которого основана на четырех основных принципах: новое пространство, новый контент, новые технологии, новый менеджмент.

Креативным и творческим в Путривському УВК было все - начиная с внешнего вида разноцветного здания заведения и украшенных графическими рисунками помещений, заканчивая современными лабораториями, классами и новейшим методикам, которые используются в учебном процессе педагоги.

Развитие познавательной самостоятельности учащихся путем внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, - это и проблематика, над которой сейчас работает УВК.

Общество Николай Клочко Опорные школы
view counter

По тематике

Вчера 11:01

Сумщина отправила 30 тонн гуманитарки в Авдеевку

С Сумщины отправили первый груз гуманитарной помощи для Авдеевки....

25.01.2017 13:54

Сумские ветераны встретятся с нардепами

К решению вопроса перерасчета пенсий военных ветеранов присоединятся нардепы от Сумщины....

18.01.2017 12:52

Пострадавшие от взрыва сумчане обратились за квартирой к губернатору

Коммунальные и земельные вопросы остаются самой большой «головной болью» жителей Сум....

12.01.2017 17:53

Клочко и Токарь посетили Азербайджан

По приглашению азербайджанской стороны и лично Почетного консула Азербайджанской республики в Украине Афгана Салманова страну посетили глава Сумского областного совета...

29.12.2016 16:21

На Сумщине будут налаживать сотрудничество между опорными школами и вузами

Об этом говорили на совещании в Департаменте образования и науки облгосадминистрации с участием начальников отделов (управлений) образования районных государственных администраций,...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.