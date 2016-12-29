Сумские чиновники побывали в «Школе будущего» Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с заместителем Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Львом Парцхаладзе осмотрели Путривский УВК Киевской области - эффективную модель опорной школы в Украине.

На Сумщине уже функционируют 5 опорных школ и в перспективе планируется создать еще 20. Поэтому делегация Сумской области прибыла в Киевскую область с целью перенять опыт функционирования таких школ в сельской местности центральной Украины.

Во время рабочей поездки Николай Клочко вместе со двумя своими замами Александром Марченко и Николаем Подопригорой и директором областного Департамента экономического развития и торговли Александром Ситаком посетили учебное заведение в селе Путровка Васильковского района Киевской области. По словам директора заведения Леси Битько, Путривский УВК избран пилотным для реализации проекта «Школа будущего», концепция которого основана на четырех основных принципах: новое пространство, новый контент, новые технологии, новый менеджмент.

Креативным и творческим в Путривському УВК было все - начиная с внешнего вида разноцветного здания заведения и украшенных графическими рисунками помещений, заканчивая современными лабораториями, классами и новейшим методикам, которые используются в учебном процессе педагоги.

Развитие познавательной самостоятельности учащихся путем внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, - это и проблематика, над которой сейчас работает УВК.