Сумские чиновники побывали в «Школе будущего»

На Сумщине уже функционируют 5 опорных школ и в перспективе планируется создать еще 20. Поэтому делегация Сумской области прибыла в Киевскую область с целью перенять опыт функционирования таких школ в сельской местности центральной Украины.
Во время рабочей поездки Николай Клочко вместе со двумя своими замами Александром Марченко и Николаем Подопригорой и директором областного Департамента экономического развития и торговли Александром Ситаком посетили учебное заведение в селе Путровка Васильковского района Киевской области. По словам директора заведения Леси Битько, Путривский УВК избран пилотным для реализации проекта «Школа будущего», концепция которого основана на четырех основных принципах: новое пространство, новый контент, новые технологии, новый менеджмент.
Креативным и творческим в Путривському УВК было все - начиная с внешнего вида разноцветного здания заведения и украшенных графическими рисунками помещений, заканчивая современными лабораториями, классами и новейшим методикам, которые используются в учебном процессе педагоги.
Развитие познавательной самостоятельности учащихся путем внедрения инновационных технологий в учебно-воспитательный процесс, - это и проблематика, над которой сейчас работает УВК.
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