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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:56803

В Сумах полиция охраны "замела" двух домушников

В Сумах «на горячем» удалось задержать двух «домушников». Последние с целью наживы вломились в частное домовладение. И на их беду, в доме сработала установленная охранная сигнализация. Одного задержали на месте преступления, другой - через несколько часов задержали сыщики.

В Сумах наряд группы реагирования полиции охраны получил от оператора пульта централизованного наблюдения сигнал о срабатывании охранной сигнализации в одном из частных домов. По указанному адресу сразу выехали правоохранители, и через несколько минут после вызова задержали вероятного подозреваемого.

«Когда мы приехали к охраняемому объекту, обследовали дом и прилегающую к нему территорию, - говорит Николай Синченко, боец полиции охраны. - При осмотре обнаружили следы проникновения - отжатую раму пластикового окна. А уже в самом помещении задержали и злоумышленника, ранее судимого 25-летнего сумчанина. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции, которой и был передан задержаный для проведения дальнейших следственных действий ».

Правоохранителям подозреваемый рассказал, что на кражу пошел вместе с приятелем, который оказался более ловким и сумел убежать от полицейских. Однако вскоре также был задержан оперативными работниками Сумского отдела полиции. Им оказался еще один 24-летний сумчанин, который уже имел за плечами судимость.

Сегодня правоохранители проверяют обоих товарищей на причастность к совершению других аналогичных преступлений. А по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилище». Мужчинам грозит очередной срок заключения до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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