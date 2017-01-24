Вместо учебников студент носил в рюкзаке кастет и «бульбулятор» Роменские правоохранители открыли два уголовных производства по факту обнаружения в 17-летнего студента холодного оружия и самодельного устройства для употребления марихуаны. Как объясняет сам юноша, запрещенные вещи носил с собой, чтобы похвастаться перед товарищами, с какими именно праздновал свой день рождения.

К инспекторам Роменского отдела полиции поступила информация о том, что в одном из подъездов многоэтажки города собралась молодежь и распивает спиртное. Сообщение сразу проверили. И действительно, по указанному адресу правоохранители застали за распитием пива трех 17-летних юношей. На вопрос, откуда они взяли алкоголь, ребята объяснили, что пиво им купил неизвестный.

Полицейские выяснили, что молодые люди являются студентами одного из учебных заведений города, но вместо учебы прогуливали пары. Поводом же для пьянки стал день рождения одного из них. Поэтому они и решили «отпраздновать» событие на ступеньках в чужом подъезде.

В рюкзаке самого именинника стражи порядка обнаружили предмет, внешне похожий на металлический кастет, а в кармане куртки - самодельное устройство для употребления марихуаны с наслоением темного цвета. В свое оправдание студент объяснил, что все нашел, но не помнит, где именно.

Изъятые вещи правоохранители направили на исследование, а по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств) и ч.2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Кроме этого, за распитие пива в подъезд инспекторы полиции составили в отношении каждого студента по административному протоколу по ч.1 ст. 178 Кодекса Украины об административных правонарушениях (распитие пива в запрещенных законом местах), сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.