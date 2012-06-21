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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 18:06430

Депутата облсовета Виктора Дубинко исключили из фракции «Батькивщины»

Виктор Дубинко был исключен по решению депутатов-однопартийцев на совместном заседании депутатской фракции и бюро парторганизации, прошедшем 17 января.

По официальной версии Сумской областной организации ВО «Батькивщина», решение об исключении из состава фракции депутата Виктора Дубинко принято единогласно, за нарушение пункта 4.3 раздела 4 Положения о фракции.

Как информировал председатель фракции «Батькивщины» в облсовете Владимир Поцелуев, основанием для такого решения является невыполнение требований, которые основаны на программных и организационных принципах фракции, решений, принятых фракцией, в том числе о солидарном голосовании членов фракции "за" или "против" отдельных проектов решений совета.

Напомним, Виктор Дубинко поддержал решение об отставке бывшего главы облсовета, представляющего ВО «Батькивщина», Семена Салатенко.

Сейчас фракция «Батькивщина» в Сумском облсовете насчитывает 13 депутатов и является второй по численности после БПП «Солидарность».

Политика Батькивщина Виктор Дубинко Исключение из фракции
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