Депутата облсовета Виктора Дубинко исключили из фракции «Батькивщины»

По официальной версии Сумской областной организации ВО «Батькивщина», решение об исключении из состава фракции депутата Виктора Дубинко принято единогласно, за нарушение пункта 4.3 раздела 4 Положения о фракции.
Как информировал председатель фракции «Батькивщины» в облсовете Владимир Поцелуев, основанием для такого решения является невыполнение требований, которые основаны на программных и организационных принципах фракции, решений, принятых фракцией, в том числе о солидарном голосовании членов фракции "за" или "против" отдельных проектов решений совета.
Напомним, Виктор Дубинко поддержал решение об отставке бывшего главы облсовета, представляющего ВО «Батькивщина», Семена Салатенко.
Сейчас фракция «Батькивщина» в Сумском облсовете насчитывает 13 депутатов и является второй по численности после БПП «Солидарность».
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