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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06213

В Сумах сурок Филя предсказал раннюю весну

Сумской сурок Филя, который обитает на виварии Сумского национального аграрного университета, предсказал наступление ранней весны.

2 февраля, в День сурка, студенты СНАУ, разбудив Филю, удостоверились, что весна уже не за горами. Согласно поверию, если сурок испугается своей тени и вернеться в норку (клетку) то зима будет затяжной. Но в этот раз никакой тени ни сурок, ни сами студенты так и не увидели. Проверить предсказания Фили можно будет уже совсем скоро. Если зима не затянется на долгие 6 недель, то сурок-предсказатель таки был прав!

Напомним, что 2 февраля весь мир отмечает День сурка. Праздник этот родом из Северной Америки, где уже почти полтора столетия его с размахом отмечают в США и Канаде. В этот день главным героем является сурок, который просыпается от зимней спячки. Считается, если зверек видит свою тень, то пугается и уходит спать дальше, то есть зима будет затяжная, длинная, еще минимум 6 недель. Ну, а если же в этот день пасмурно и никакой тени нет, то сурок тем самым предсказывает скорый приход весны.

Общество
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