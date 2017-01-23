Потенциальные новички «Сум» разделались с молодежью «Барсы»

Поединок проходил в экстремальных условиях, поле было очень скользким, поэтому команды долго адаптировались и сосредоточились на контроле мяча. Опасные моменты возникали у обоих ворот, но ледяное покрытие помешало их реализации. С середины первого тайма игроки ПФК «Сумы» заставили команду футбольного центра перейти в оборону, а на последних секундах первой половины матча из-за пределов штрафной точным ударом в дальнюю девятку отличился потенциальный новичок команды, сообщает сайт клуба.
Второй тайм обе команды играли другими составами.
Один из игроков на просмотре на 75 минуте успешно замкнул прострел с правого фланга и удвоил счет. Через пять минут результат стал 3-0. Вратарь «Барсы» справился с дальним ударом, отбив мяч перед собой, однако, на добивании первым был еще один потенциальный новичок «Сум», который метко попал шарообразного в сетку.
На 84 минуте очередная атака ПФК «Сумы» вновь стала результативной. Богдан Душин вырвался из опеки защитников соперника и, исходя один на один с вратарем, отдавал поперечный пас на своего партнера, но мяч попал в игрока «Барсы» и от него залетел в ворота. В итоге 4:0 - победа ПФК «Сумы».
В субботу, 4 февраля, ПФК «Сумы» сыграет на поле «Барсы» товарищеский матч с ФК «Виктория» (Николаевка). Начало в 12:00.
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