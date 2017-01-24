2 февраля, около 20 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на мосту на ул. Героев Крут.
На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, несколько автомобилей скорой помощи и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.
Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. В результате ДТП оба водителя и по 1 пассажиру из каждого автомобиля получили телесные повреждения. У 30-летнего водителя Hyundai медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки, у 37-летнего водителя Nissan - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму грудной клетки. 32- и 58-летние пассажиры получили почти похожие телесные повреждения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.
Одно из транспортных средств было почти посередине проезжей части, поэтому на момент оформления места ДТП патрульные обеспечили регулирования дорожного движения.
Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.
Городская власть держит на контроле расследование дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в прошлом году 30 декабря вблизи конно-спортивной школы по ул....
Водитель автомобиля уснул за рулем, вследствие чего машина слетела в кювет....
В Шостке молодая семья с двумя маленькими детьми едва не стали жертвами пьяного водителя....
В ДТП на Харьковской повреждены 4 автомобиля....
Сегодня, 27 января, около 9 утра в Сумах произошло ДТП с участием полицейского «Приуса»....