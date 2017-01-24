В Сумах столкнулись «японец» и «кореец». Есть пострадавшие (обновлено) В результате ДТП, которое произошла 2 февраля вечером, госпитализировали четырех пострадавших.

2 февраля, около 20 часов 30 минут, патрульные получили сообщение о ДТП на мосту на ул. Героев Крут.

На место происшествия оперативно прибыли экипажи патрульной полиции, несколько автомобилей скорой помощи и следственно-оперативная группа Сумского отделения полиции.

Столкновение произошло между автомобилями Hyundai Tucson и Nissan Qashqai. В результате ДТП оба водителя и по 1 пассажиру из каждого автомобиля получили телесные повреждения. У 30-летнего водителя Hyundai медики зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника и грудной клетки, у 37-летнего водителя Nissan - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и закрытую травму грудной клетки. 32- и 58-летние пассажиры получили почти похожие телесные повреждения. Всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Одно из транспортных средств было почти посередине проезжей части, поэтому на момент оформления места ДТП патрульные обеспечили регулирования дорожного движения.

Сейчас все обстоятельства ДТП выясняют следователи.