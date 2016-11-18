В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь жителям Авдеевки В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Авдеевки (Донецкая область).

1 февраля две фуры с 20 тоннами благотворительной помощи отправились из Сум в г. Авдеевка. Здесь уже который день подряд не утихают обстрелы. Поэтому потребность в вещах первой необходимости и продуктах питания остается до сих пор.

Неравнодушных сумчан ждут по ул. Шевченко, 9, где развернут пункт сбора благотворительной помощи.

Продолжается сбор и на КП «Горводоканал» по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9. Более подробную информацию можно получить по тел.: (050) 184 92 47.