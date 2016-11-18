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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:25114

В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь жителям Авдеевки

В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Авдеевки (Донецкая область).

1 февраля две фуры с 20 тоннами благотворительной помощи отправились из Сум в г. Авдеевка. Здесь уже который день подряд не утихают обстрелы. Поэтому потребность в вещах первой необходимости и продуктах питания остается до сих пор.

Неравнодушных сумчан ждут по ул. Шевченко, 9, где развернут пункт сбора благотворительной помощи.

Продолжается сбор и на КП «Горводоканал» по адресу: ул. Белопольское шоссе, 9. Более подробную информацию можно получить по тел.: (050) 184 92 47.

Общество Авдеевка Гуманитарная помощь
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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