Сумчан приглашают на благотворительную выставку-конкурс детских рисунков

Мероприятие состоится в Конгресс-центре СумГУ (библиотека УАБД) в рамках проекта «Поможем детям», который реализуется городским общественным объединением защиты прав и интересов детей-инвалидов с психофизическими недостатками «Світоч».
В этом году в рамках выставки планируется развернуть работу социальной Art-мастерской «Hand-made и с добром в сердце», во время которой продлится ряд мастер-классов.
Зарегистрироваться для участия в них нужно до 6 февраля по тел.: (095) 15 17 631. Возраст участников мастер-классов ограничен.
Сама же выставка призвана воспитать у детей и молодежи чувства милосердия к ближнему, привлечь внимание общества к проблемам онкобольных детей.
Всего за семь предыдущих лет свои работы для выставки предоставила 471 ребенок, победителями стали 182 участников.
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