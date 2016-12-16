Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0147

Сумчан приглашают на благотворительную выставку-конкурс детских рисунков

С 13 по 17 февраля в Сумах пройдет благотворительная выставка-конкурс детских рисунков «Добро глазами детей», которую уже в восьмой раз организует Информационно-методический центр управления образования и науки.

Мероприятие состоится в Конгресс-центре СумГУ (библиотека УАБД) в рамках проекта «Поможем детям», который реализуется городским общественным объединением защиты прав и интересов детей-инвалидов с психофизическими недостатками «Світоч».

В этом году в рамках выставки планируется развернуть работу социальной Art-мастерской «Hand-made и с добром в сердце», во время которой продлится ряд мастер-классов.

Зарегистрироваться для участия в них нужно до 6 февраля по тел.: (095) 15 17 631. Возраст участников мастер-классов ограничен.

Сама же выставка призвана воспитать у детей и молодежи чувства милосердия к ближнему, привлечь внимание общества к проблемам онкобольных детей.

Всего за семь предыдущих лет свои работы для выставки предоставила 471 ребенок, победителями стали 182 участников.

Общество Благотворительность Выставка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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