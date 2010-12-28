Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике

В соревнованиях принимают 200 спортсменов из 22 областей. В отличие от пауэрлифтинга, тяжелая атлетика в Сумской области переживает не самые лучшие времена. На всеукраинских соревнованиях нерегулярно выступают спортсмены только Сум и Ромен, пишет sportclub.sumy.ua.
В национальном кубке 2017 года принял участие всего один спортсмен из Сумской области - сумчанин Александр Горбенко (тренер Евгений Кузяшев).
2 февраля выступая в категории до 77 кг Александр Горбенко собрал в сумме 279 кг (рывок 125 кг + толчок 154 кг), занял 6-ое место и впервые выполнил норматив мастера спорта Украины (норматив МС-275 кг в весовой категории до 77 кг).
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