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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:48131

Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике

С 1 по 4 февраля в Чернигове проходит кубок Украины по тяжелой атлетике.

В соревнованиях принимают 200 спортсменов из 22 областей. В отличие от пауэрлифтинга, тяжелая атлетика в Сумской области переживает не самые лучшие времена. На всеукраинских соревнованиях нерегулярно выступают спортсмены только Сум и Ромен, пишет sportclub.sumy.ua.

В национальном кубке 2017 года принял участие всего один спортсмен из Сумской области - сумчанин Александр Горбенко (тренер Евгений Кузяшев).

2 февраля выступая в категории до 77 кг Александр Горбенко собрал в сумме 279 кг (рывок 125 кг + толчок 154 кг), занял 6-ое место и впервые выполнил норматив мастера спорта Украины (норматив МС-275 кг в весовой категории до 77 кг).

Спорт Тяжелая атлетика
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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