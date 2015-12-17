В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики

Как сообщил представитель компании «Элит-экспресс», они собирались приехать на площадь Независимости с автобусами, но с утра были выставлены патрули, которые не пустили перевозчиков на майдан.
Поэтому автобусы стоят возле гостиницы «Сумы», а сами водители и перевозчики, у которых уже третий день происходит противостояние с ОО «Східний корпус» и Укртрансбезпекой вышли таки на майдан.
Организаторы утверждают, что акция носит мирный характер и главная цель - обратить внимание сумских чиновников на проблему рейдерства междугородных перевозок в Сумах.
Пока представители власти не обратили внимания на митинг.
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