Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:05363

В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики

Сегодня, 3 февраля, с 8 утра несколько десятков перевозчиков митингуют под стенами Сумского горсовета.

Как сообщил представитель компании «Элит-экспресс», они собирались приехать на площадь Независимости с автобусами, но с утра были выставлены патрули, которые не пустили перевозчиков на майдан.

Поэтому автобусы стоят возле гостиницы «Сумы», а сами водители и перевозчики, у которых уже третий день происходит противостояние с ОО «Східний корпус» и Укртрансбезпекой вышли таки на майдан.

Организаторы утверждают, что акция носит мирный характер и главная цель - обратить внимание сумских чиновников на проблему рейдерства междугородных перевозок в Сумах.

Пока представители власти не обратили внимания на митинг.

Общество Митинг
view counter

По тематике

В Сумах на облсовете рассмотрят вопросы митинговавших ветеранов
31.05.2016 16:11

В Сумах на облсовете рассмотрят вопросы митинговавших ветеранов

На площади Независимости в Сумах 31 мая состоялся митинг, организованный общественными организациями, объединяющими ветеранов военной службы. К ним присоединились ликвидаторы...

В Сумах митинговали чернобыльцы (видео, обновлено)
06.04.2016 12:05

В Сумах митинговали чернобыльцы (видео, обновлено)

Сегодня, 6 апреля, под стенами Сумского облсовета прошел митинг чернобыльцев....

В Сумах под мэрией митингуют рыночники с Луговой (видео)
31.03.2016 11:23

В Сумах под мэрией митингуют рыночники с Луговой (видео)

Сегодня, 31 марта, предприниматели с Центрального рынка, которые торгуют на ул. Луговой, вышли под мэрию добиваться своих прав....

В Сумах собрался митинг на СМНПО (обновлено)
10.02.2016 17:14

В Сумах собрался митинг на СМНПО (обновлено)

Сегодня, в 17.00, на митинг у центральной проходной ПАО "Сумское НПО", организованный независимым профсоюзом, собралось более 500 человек.... 1

В Сумах пройдет митинг в поддержку политзаключенных
17.12.2015 20:04

В Сумах пройдет митинг в поддержку политзаключенных

В субботу, 19 декабря, сумчан призывают выйти на пл. Независимости, чтобы выразить солидарность с теми, кто сейчас сидит в тюрьмах...

Новости

Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах
Сегодня 10:46
В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики
Сегодня 10:05
Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике
Сегодня 09:48
В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь жителям Авдеевки
Сегодня 09:25
Потенциальные новички «Сум» разделались с молодежью «Барсы»
Сегодня 09:15
В Сумах столкнулись «японец» и «кореец». Есть пострадавшие (обновлено)
Сегодня 08:44
В Сумах намечается передел рынка междугородных перевозок
Сегодня 08:40
В Сумах сурок Филя предсказал раннюю весну
Сегодня 08:06
Депутата облсовета Виктора Дубинко исключили из фракции «Батькивщины»
Вчера 18:06
Вместо учебников студент носил в рюкзаке кастет и «бульбулятор»
Вчера 17:59
Сумские чиновники побывали в «Школе будущего»
Вчера 17:04
В Сумах пьяное быдло машет кулаками после драки
Вчера 16:39
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.