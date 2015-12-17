В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики Сегодня, 3 февраля, с 8 утра несколько десятков перевозчиков митингуют под стенами Сумского горсовета.

Как сообщил представитель компании «Элит-экспресс», они собирались приехать на площадь Независимости с автобусами, но с утра были выставлены патрули, которые не пустили перевозчиков на майдан.

Поэтому автобусы стоят возле гостиницы «Сумы», а сами водители и перевозчики, у которых уже третий день происходит противостояние с ОО «Східний корпус» и Укртрансбезпекой вышли таки на майдан.

Организаторы утверждают, что акция носит мирный характер и главная цель - обратить внимание сумских чиновников на проблему рейдерства междугородных перевозок в Сумах.

Пока представители власти не обратили внимания на митинг.