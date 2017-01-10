Сумчанам начали выплачивать пенсии за февраль

По состоянию на 3 февраля профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 6,9 млн грн.
Это составляет 3,8% от потребности на текущий месяц.
В прошлом году 293 жителям Сумщины установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной....
25 января в Сумах завершено финансирование выплаты пенсий за январь текущего года....
Пенсионный фонд финансирует январские пенсии по графику....
В Сумах осуществляется финансирование пенсий за январь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь...