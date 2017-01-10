Сумчанам начали выплачивать пенсии за февраль Сумское объединение управления Пенсионного фонда Украины Сумской области с четверга, 2 февраля, начало финансирования выплаты пенсий за февраль текущего года.

По состоянию на 3 февраля профинансированы средства на пенсионные выплаты гражданам города Сумы и Сумского района в сумме 6,9 млн грн. Это составляет 3,8% от потребности на текущий месяц.