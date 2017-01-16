В Сумах мошенники снова проводят «денежную реформу» 1 февраля, около 15 часов, патрульные получили сообщение о помощи на проспекте Михаила Лушпы.

На месте вызова 80-летняя женщина рассказала, что час назад к ней пришла гражданка, которая представилась сотрудницей социальной защиты населения. Она спрашивала о возможной помощи, тем самым входила в доверие пенсионерки.

Впоследствии, она сообщила, что в ближайшее время их орган будет проводить замену старых денежных купюр на новые. Поэтому, она попросила хозяйку предоставить имеющиеся средства для того, чтобы она переписала номера купюр. По ее словам, это надо было осуществить для правильной процедуры обмена. Женщина передала ей сэкономленные 1500 гривен.

Переписав номера, псевдоработница достала два конверта и положила в один из них деньги, а в другой лист бумаги, куда выписала номера купюр. Один из конвертов она отдала женщине, а другой положила в сумку и поспешно покинула домовладение.

Через некоторое время заявительница взяла конверт и обнаружили в нем отсутствие своих средств. Полицейские вызвали на место следователей.