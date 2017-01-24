В Сумах вор-рецидивист украл газовый баллон Патрульные обнаружили мужчину, который переносил газовый баллон неизвестного происхождения.

1 февраля, ночью, около 3 часов, патрулируя улицу Засумская, экипаж патрульных обнаружил мужчину, который что-то переносил в мешке. Заметив полицейских, мужчина ускорил шаг.

Когда стражи порядка спросили о содержании мешка, гражданин вытащил оттуда газовый баллон емкостью 50 литров с надписью "Пропан".

Как выяснилось, 33-летний мужчина ранее отбывал наказание за совершение уголовных преступлений, в том числе по статье 185 (кража, соединенная с проникновением) УК, а пока в отношении него расследуется еще одно уголовное производство за совершение кражи в июне 2016 года.

В баллоне были остатки газа. Объяснить историю его происхождения мужчина не смог и путался в собственных показаниях.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции. В настоящее время проводится проверка.