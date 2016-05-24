Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:1795

Сумской эксперт указал на неосведомленность мэра о больших автобусах

Сумской эксперт по общественному транспорту Александр Мироненко указал, что мэр Сум вводит в заблуждение сумчан относительно цены на большие автобусы.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Сколько же стоит большой автобус 100+? Мэр Сум Александр Лысенко на заседании исполкома 26 января заявил, что автобус производства Богдан стоит 4 млн. грн, а автобус производства МАЗ стоит 5 млн. грн. Я уточнил актуальную цену у дилеров заводов, а также цену закупки таких автобусов городами Украины. Оказалось, что большой автобус Богдан А701 со 100% низким уровнем пола стоит 3.3 млн. грн (эквивалент $122500 по курсу НБУ на 03.02.17 г.), т.е. на 700 тыс. дешевле, чем заявил мэр. Автобус же от МАЗ модели 203 также со 100% низким уровнем пола и с кондиционером салона и кабины водителя стоит 4.26 млн. грн, т.е. на 740 тыс. дешевле, чем заявил мэр.

Новость по поставке таких автобусов в Киев 2 февраля доступна по ссылке.

Более детальную информацию по моделям и ценам можно посмотреть на инфографике ниже. Видео заявления мэра по цене автобусов можно посмотреть по ссылке.

Надеюсь, в дальнейшем городские власти не будут вводить население в заблуждение с целью отказаться от закупки 20 автобусов 100+ в дополнение к 22 троллейбусам, которые будут закуплены на средства кредита Европейского инвестиционного банка.

#sumybus100plus» - написал Мироненко.

Фото
Общество Автобусы Александр Мироненко
view counter

По тематике

24.01.2017 13:00

Почему проездные билеты в Сумах на троллейбус не будут популярны

На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной...

В Сумы приехали четыре автобуса, за которые город переплатил миллион
27.12.2016 13:42

В Сумы приехали четыре автобуса, за которые город переплатил миллион

Автопарк КП «Электроавтотранс» пополнился четырьмя новыми газовыми автобусами....

01.11.2016 10:10

Директора сумского КП оштрафуют за нарушение прав человека

Директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог совершил административное нарушение, не предоставив сумскому активисту публичную информацию о расписании следования троллейбусов....

В Сумах троллейбусники хотят потратиться на валидаторы
25.07.2016 11:10

В Сумах троллейбусники хотят потратиться на валидаторы

Об этом на своей странице в фейсбуке написал активист Александр Мироненко....

Больших новых низкопольных автобусов Сумы не увидят?
24.05.2016 15:37

Больших новых низкопольных автобусов Сумы не увидят?

Такое мнение высказал сумской активист, эксперт по транспорту Александр Мироненко....

Новости

Сумские пограничники обнаружили коллекцию старинных денег
Сегодня 11:34
Сумской эксперт указал на неосведомленность мэра о больших автобусах
Сегодня 11:17
Сумчан приглашают на благотворительную выставку-конкурс детских рисунков
Сегодня 11:01
Сумчан призывают не оставлять авто на дорогах
Сегодня 10:46
Сумской горсовет соберется 22 февраля
Сегодня 10:34
В Сумах на майдан вышли междугородные перевозчики
Сегодня 10:05
Сумчанин стал мастером спорта по тяжелой атлетике
Сегодня 09:48
В Сумах продолжают собирать гуманитарную помощь жителям Авдеевки
Сегодня 09:25
Потенциальные новички «Сум» разделались с молодежью «Барсы»
Сегодня 09:15
В Сумах столкнулись «японец» и «кореец». Есть пострадавшие (обновлено)
Сегодня 08:44
В Сумах намечается передел рынка междугородных перевозок
Сегодня 08:40
В Сумах сурок Филя предсказал раннюю весну
Сегодня 08:06
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.