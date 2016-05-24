Сумской эксперт указал на неосведомленность мэра о больших автобусах Сумской эксперт по общественному транспорту Александр Мироненко указал, что мэр Сум вводит в заблуждение сумчан относительно цены на большие автобусы.

Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

«Сколько же стоит большой автобус 100+? Мэр Сум Александр Лысенко на заседании исполкома 26 января заявил, что автобус производства Богдан стоит 4 млн. грн, а автобус производства МАЗ стоит 5 млн. грн. Я уточнил актуальную цену у дилеров заводов, а также цену закупки таких автобусов городами Украины. Оказалось, что большой автобус Богдан А701 со 100% низким уровнем пола стоит 3.3 млн. грн (эквивалент $122500 по курсу НБУ на 03.02.17 г.), т.е. на 700 тыс. дешевле, чем заявил мэр. Автобус же от МАЗ модели 203 также со 100% низким уровнем пола и с кондиционером салона и кабины водителя стоит 4.26 млн. грн, т.е. на 740 тыс. дешевле, чем заявил мэр.

Новость по поставке таких автобусов в Киев 2 февраля доступна по ссылке.

Более детальную информацию по моделям и ценам можно посмотреть на инфографике ниже. Видео заявления мэра по цене автобусов можно посмотреть по ссылке.

Надеюсь, в дальнейшем городские власти не будут вводить население в заблуждение с целью отказаться от закупки 20 автобусов 100+ в дополнение к 22 троллейбусам, которые будут закуплены на средства кредита Европейского инвестиционного банка.

#sumybus100plus» - написал Мироненко.