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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:37251

Сумщина готова принимать переселенцев из Авдеевки

Сумская область имеет возможность дать приют для 80 семей и почти 300 самостоятельных лиц, пострадавших в результате артобстрелов в Авдеевке.

Об этом в эфире телеканала «АТВ» сообщил глава облгосадминистрации Николай Клочко.

«По моему поручению Департамент социальной защиты населения облгосадминистрации собрал информацию о количестве мест в социальных и медицинских учреждениях области для возможного расселения пострадавших жителей Авдеевки. Сегодня Сумщина может принять и разместить в общежитиях, больницах, школах, жилых помещениях до 80 семей и около 300 самостоятельных человек», - отметил глава области.

Кроме того, Николай Клочко сообщил, что гуманитарная помощь от Сумщины уже доставлена к месту назначения и разгружена.

«Вся Сумщина присоединилась к процессу. Я хочу поблагодарить местные власти, волонтеров, активистам и предприятиям, всего в течение дня смогли мобилизоваться и собрать все необходимое. Наша область и дальше продолжает формировать гуманитарную помощь. На сегодня уже есть запас для второго транша, сбор необходимых вещей продолжается», - подчеркнул Клочко.

Общество Авдеевка
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