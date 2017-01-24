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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:3427

Сумские пограничники обнаружили коллекцию старинных денег

2 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу предметов, которые можно представляющих историческую и культурную ценность.

Во время совместного досмотра личных вещей 37-летнего гражданина Украины, который следовал в Россию в пешем порядке, правоохранители в коллекционном альбоме обнаружили старинные денежные знаки: 10 купюр времен Российской империи середины XIX - ХХ века и 9 старинных монет конца XIX - ХХ века.

Обнаруженные банкноты и монеты изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.

Право Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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