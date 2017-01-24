Сумские пограничники обнаружили коллекцию старинных денег

Во время совместного досмотра личных вещей 37-летнего гражданина Украины, который следовал в Россию в пешем порядке, правоохранители в коллекционном альбоме обнаружили старинные денежные знаки: 10 купюр времен Российской империи середины XIX - ХХ века и 9 старинных монет конца XIX - ХХ века.
Обнаруженные банкноты и монеты изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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