Сумские пограничники обнаружили коллекцию старинных денег 2 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области пресекли попытку незаконного перемещения через границу предметов, которые можно представляющих историческую и культурную ценность.

Во время совместного досмотра личных вещей 37-летнего гражданина Украины, который следовал в Россию в пешем порядке, правоохранители в коллекционном альбоме обнаружили старинные денежные знаки: 10 купюр времен Российской империи середины XIX - ХХ века и 9 старинных монет конца XIX - ХХ века.

Обнаруженные банкноты и монеты изъяты работниками таможни в установленном порядке. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.