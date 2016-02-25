Сумские школьники будут получать губернаторскую стипендию

В 2017 году стипендии присвоено 45 одаренным учащимся - победителям олимпиад, турниров, конкурсов, спортивных соревнований.
Вознаграждение за усердие и настойчивость равно размеру стипендий, предусмотренных для студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, которые учатся на «отлично». Она будет выплачиваться ежемесячно за счет сметных назначений, предусмотренных на эти цели Департаментом образования и науки облгосадминистрации в областном бюджете.
Среди стипендиатов главы облгосадминистрации - ученики общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений, гимназий, лицеев из разных районов Сумщины, говорится в соответствующем распоряжении №46-ОД от 30 января.
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