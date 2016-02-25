Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38142

Сумские школьники будут получать губернаторскую стипендию

Лучшие ученики Сумщины получать стипендии главы Сумской облгосадминистрации.

В 2017 году стипендии присвоено 45 одаренным учащимся - победителям олимпиад, турниров, конкурсов, спортивных соревнований.

Вознаграждение за усердие и настойчивость равно размеру стипендий, предусмотренных для студентов высших учебных заведений I-II уровней аккредитации, которые учатся на «отлично». Она будет выплачиваться ежемесячно за счет сметных назначений, предусмотренных на эти цели Департаментом образования и науки облгосадминистрации в областном бюджете.

Среди стипендиатов главы облгосадминистрации - ученики общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений, гимназий, лицеев из разных районов Сумщины, говорится в соответствующем распоряжении №46-ОД от 30 января.

Право Губернаторские стипендии
view counter

По тематике

01.02.2017 10:06

Люди искусства получат стипендию от главы Сумской ОГА

20 ведущим творческим работникам области в 2017 году присвоено стипендию главы облгосадминистрации....

28.12.2016 16:58

Сумским спортсменам выделили стипендии губернатора

Согласно распоряжению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, 30 спортсменов в первом полугодии будут получать именные стипендии....

07.10.2016 14:11

На Сумщине 40 студентов будут получать губернаторскую стипендию

6 октября прошла встреча главы Сумской облгосадминистрации со студентами высших учебных заведений области, которые стали стипендиатами главы ОГА....

Сумским школьникам вручили губернаторские стипендии
25.02.2016 15:45

Сумским школьникам вручили губернаторские стипендии

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вручил стипендии лучшим учащимся общеобразовательных школ и профессионально-технических учебных заведений Сумщины....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.