Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:00299

Сумские пограничники задержали украинку с 15 сумками колбасы

Сегодня ночью в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда правоохранители в четырех купе под полками в ящиках для багажа обнаружили 15 дорожных сумок с колбасными изделиями. Общий вес обнаруженной мясопродукции составил почти 180 килограммов.

Владельцем груза оказалась гражданка Украины, пассажир этого поезда.

Сотрудниками таможни отказано в перемещении данного товара через границу, о чем составлены соответствующие документы.

Право Пограничники
view counter

По тематике

Сегодня 11:48

Россиянин нелегально жил в Украине больше 17 лет

В пункте контроля «Конотоп» россиянин предлагал пограничнику взятку....

Сегодня 11:34

Сумские пограничники обнаружили коллекцию старинных денег

2 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области пресекли...

01.02.2017 17:13

Сумской пограничник отказался от взятки от таджика

В пункте пропуска «Бачевск» гражданин Таджикистана предлагал пограничнику взятку....

31.01.2017 14:14

Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске

Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который с декабря прошлого года...

На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения
28.01.2017 11:12

На сумской границе обнаружили радионавигационное устройство военного назначения

27 января в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.