Сумские пограничники задержали украинку с 15 сумками колбасы

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда правоохранители в четырех купе под полками в ящиках для багажа обнаружили 15 дорожных сумок с колбасными изделиями. Общий вес обнаруженной мясопродукции составил почти 180 килограммов.
Владельцем груза оказалась гражданка Украины, пассажир этого поезда.
Сотрудниками таможни отказано в перемещении данного товара через границу, о чем составлены соответствующие документы.
В пункте контроля «Конотоп» россиянин предлагал пограничнику взятку....
2 февраля в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни по информации УСБУ в Сумской области пресекли...
В пункте пропуска «Бачевск» гражданин Таджикистана предлагал пограничнику взятку....
Сегодня ночью в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который с декабря прошлого года...
27 января в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни пресекли попытку незаконного...