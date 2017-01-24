Сумские пограничники задержали украинку с 15 сумками колбасы Сегодня ночью в пункте контроля «Конотоп» во время проверки поезда сообщением «Одесса - Москва» пограничники Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу мясопродукции.

В ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда правоохранители в четырех купе под полками в ящиках для багажа обнаружили 15 дорожных сумок с колбасными изделиями. Общий вес обнаруженной мясопродукции составил почти 180 килограммов.

Владельцем груза оказалась гражданка Украины, пассажир этого поезда.

Сотрудниками таможни отказано в перемещении данного товара через границу, о чем составлены соответствующие документы.