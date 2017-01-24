Россиянин нелегально жил в Украине больше 17 лет

2 февраля в пункте контроля для железнодорожного сообщения «Конотоп» россиянин предлагал пограничнику взятку. Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Киев - Москва» пограничным нарядом было обнаружено гражданина России, который превысил срок пребывания на территории Украины почти на 17 лет, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 203 КУоАП.
Во время приглашение мужчины в пограничное подразделение для составления соответствующих документов, последний, с целью «решения вопроса» относительно беспрепятственного пересечения границы, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен, на что получил категорический отказ.
Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения. За нарушение установленного срока пребывания в Украине гражданина России привлечены к административной ответственности, наложен штраф в размере 850 гривен и компетентным правоохранительным органам направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителя передали работникам полиции для принятия соответствующего правового решения, сообщает пресс-служба Сумского погранотряда.
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