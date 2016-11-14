Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:22198

На сумской границе изъяли Renault с перебитыми номерами

2 февраля на погранично-таможенный контроль в пункт пропуска «Юнаковка» на выезд в Россию прибыл автомобиль Renault Kangoo под управлением нашего соотечественника.

При осуществлении проверки транспортного средства пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения и замены идентификационного номера кузова.

Автомобиль 2008 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок.

В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.

Право Перебитые номера
view counter

По тематике

29.12.2016 09:02

В Сумах обнаружился проблемный автомобиль

26 декабря, около 9 часов утра, экипаж патрульных полицейских остановил автомобиль Opel Vectra, который нарушал ПДД на улице Романа Атаманюка....

05.12.2016 17:46

В Сумах остановили внедорожник с поддельными документами

Патрульные обнаружили внедорожник, документы которого имели признаки подделки....

05.12.2016 14:15

Сумские пограничники не пропустили через границу авто с перебитыми номерами

Автомобиль с несоответствием номера кузова обнаружили сотрудники Госпогранслужбы и работники таможни в пункте пропуска в Сумской области....

01.12.2016 13:50

Сумские копы обнаружили автофургон с поддельными документами

Патрульные обнаружили Mercedes-Benz Vito, документы которого имели признаки подделки....

14.11.2016 16:10

Сумские пограничники обнаружили авто с признаками уничтоженных номеров

11 ноября в пунктах пропуска Сумской области «Бачевск» и «Екатериновка» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль и полуприцеп грузового автомобиля с...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.