На сумской границе изъяли Renault с перебитыми номерами 2 февраля на погранично-таможенный контроль в пункт пропуска «Юнаковка» на выезд в Россию прибыл автомобиль Renault Kangoo под управлением нашего соотечественника.

При осуществлении проверки транспортного средства пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения и замены идентификационного номера кузова. Автомобиль 2008 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.