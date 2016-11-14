На сумской границе изъяли Renault с перебитыми номерами

При осуществлении проверки транспортного средства пограничный наряд обнаружил признаки возможного уничтожения и замены идентификационного номера кузова.
Автомобиль 2008 года выпуска изъяли в установленном порядке и передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок.
В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины.
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