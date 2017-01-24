На Сумщине сельские пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

Звонили собственники жилья, которые, проживая рядом, увидели дым из-под крыши. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Глинск, Андрияшевка и Коржи.
На момент прибытия пожарных тлело перекрытие у дымохода, а также образовалось задымление в доме. Существовала угроза распространения пламени по всей площади дома. В 3:57 возгорание было локализовано, в 06:15 - ликвидировано.
Всего к тушению были привлечены 2 работника и 1 автомобиль Глинской, 1 человек и 1 автомобиль Андрияшевской, 1 человек и 1 автомобиль Коржевской местных пожарных команд.
В результате возгорания уничтожено перекрытие на площади 4 кв. м. Огнем повреждены стены на площади 4 кв. м.
Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.
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