На Сумщине сельские пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 3 февраля в 3:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Казацкой в с. Глинск Роменского района.

Звонили собственники жилья, которые, проживая рядом, увидели дым из-под крыши. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Глинск, Андрияшевка и Коржи.

На момент прибытия пожарных тлело перекрытие у дымохода, а также образовалось задымление в доме. Существовала угроза распространения пламени по всей площади дома. В 3:57 возгорание было локализовано, в 06:15 - ликвидировано.

Всего к тушению были привлечены 2 работника и 1 автомобиль Глинской, 1 человек и 1 автомобиль Андрияшевской, 1 человек и 1 автомобиль Коржевской местных пожарных команд.

В результате возгорания уничтожено перекрытие на площади 4 кв. м. Огнем повреждены стены на площади 4 кв. м.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.