Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:14320

На Сумщине сельские пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

3 февраля в 3:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Казацкой в с. Глинск Роменского района.

Звонили собственники жилья, которые, проживая рядом, увидели дым из-под крыши. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Глинск, Андрияшевка и Коржи.

На момент прибытия пожарных тлело перекрытие у дымохода, а также образовалось задымление в доме. Существовала угроза распространения пламени по всей площади дома. В 3:57 возгорание было локализовано, в 06:15 - ликвидировано.

Всего к тушению были привлечены 2 работника и 1 автомобиль Глинской, 1 человек и 1 автомобиль Андрияшевской, 1 человек и 1 автомобиль Коржевской местных пожарных команд.

В результате возгорания уничтожено перекрытие на площади 4 кв. м. Огнем повреждены стены на площади 4 кв. м.

Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей.

Право Пожар
view counter

По тематике

Вчера 12:35

На Сумщине сгорел жилой дом

2 февраля в 3:24 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме на ул. Красноармейской...

31.01.2017 18:53

На Шосткинщине сгорел жилой дом

Несколько часов подряд две пожарных команды тушили вчера, 30 января, пожар в селе Вовна на Шосткинщине....

31.01.2017 11:49

На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание в частном доме

31 января в 00:40 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на ул. Владимира Великого...

27.01.2017 12:47

На Сумщине сгорел дом 95-летней пенсионерки

26 января в 19:45 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании деревянного жилого дома на ул. Пришкольной в...

25.01.2017 10:56

На Сумщине заживо сгорели два человека

24 января в 16:27 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в жилом доме на ул. Садовой в с....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.