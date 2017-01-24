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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18253

В Шостке поймали грабителя банкомата

В Шостке полиция охраны предупредили кражу денег из банкомата.

Ночью с филиала одного из банков на пульт полиции охраны поступил сигнал «тревога». За считанные минуты группа задержания полиции прибыла на место.

«Наши сотрудники увидели, как неизвестный мужчина выпрыгнул из окна финансового учреждения и пытается убежать, - комментирует заместитель командира взвода Конотопского межрайонного отдела Управления полиции охраны Артем луговик. - Принятыми мерами его удалось задержать и доставить в Шосткинского отдела полиции».

Задержанному 25 лет, за совершенные ранее кражи он находится на испытательном сроке.

Во время беседы с правоохранителями он объяснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он перепутал окна квартиры своей девушки с окнами банка.

Впрочем, его товарищ, с которым задержанный в тот вечер употреблял спиртные напитки, утверждает, что приятель проявлял намерения ограбить банкомат, чтобы раздобыть деньги на спиртное.

По данному факту проводится проверка, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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