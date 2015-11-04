В Сумах антимонопольщики проверят киоски Органы Антимонопольного комитета Украины начали исследования рынков реализации товаров, предоставления услуг и выполнения работ во временных сооружениях.

Территориальным отделением, в пределах компетенции, исследуются региональные рынки реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ во временных сооружениях, в частности, будут исследоваться вопросы барьеров доступа на рынки, связанные с размещением временных сооружений, и влияния органов местного самоуправления на осуществление предпринимательской деятельности в них.

Целью исследования является обеспечение контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о защите экономической конкуренции во время:

- оформление паспорта привязки временного сооружения (ВС), что является основанием для размещения заказчиком ВС для осуществления предпринимательской деятельности и установления дополнительных барьеров доступа на рынки реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ во ВС;

- влияние органов местного самоуправления на осуществление предпринимательской деятельности во ВС.

Информацию, которая может быть использована в ходе исследования, просят присылать в территориальное отделение по электронному адресу: sm@amcu.gov.ua.

Вся полученная информация будет обработана и проверена отделением и при необходимости учтена при определении мер, необходимых к принятию по результатам исследования, сообщает сайт ведомства.