В Сумах антимонопольщики проверят киоски

Территориальным отделением, в пределах компетенции, исследуются региональные рынки реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ во временных сооружениях, в частности, будут исследоваться вопросы барьеров доступа на рынки, связанные с размещением временных сооружений, и влияния органов местного самоуправления на осуществление предпринимательской деятельности в них.
Целью исследования является обеспечение контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства о защите экономической конкуренции во время:
- оформление паспорта привязки временного сооружения (ВС), что является основанием для размещения заказчиком ВС для осуществления предпринимательской деятельности и установления дополнительных барьеров доступа на рынки реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ во ВС;
- влияние органов местного самоуправления на осуществление предпринимательской деятельности во ВС.
Информацию, которая может быть использована в ходе исследования, просят присылать в территориальное отделение по электронному адресу: sm@amcu.gov.ua.
Вся полученная информация будет обработана и проверена отделением и при необходимости учтена при определении мер, необходимых к принятию по результатам исследования, сообщает сайт ведомства.
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