В Конотопе житель Черниговщины ограбил пенсионерку Работники полиции открыли уголовное производство в отношении 24-летнего жителя Черниговской области, который среди бела дня вырвал из рук конотопчанки сумочку.

Около полудня на пульт «102» от 64-летней жительницы Конотопа поступило сообщение об ограблении. Заявительница рассказала, как только что вблизи железнодорожного моста, расположенного по проспекту Мира, неизвестный мужчина вырвал из ее рук женскую сумочку, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 320 гривен, продукты питания, документы и другие личные вещи, после чего сбежал в сторону улицы Садовой.

Работники полиции, немедленно прибывшие на вызов, просмотрели записи с ближайших камер видеонаблюдения и, установив приметы злоумышленника, начали его поиски.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить местонахождение подозреваемого и задержать его, - говорит начальник Конотопского отдела полиции Алексей Нештенко. - Грабителем оказался ранее судимый 24-летний житель Черниговской области, который приехал в Конотоп, чтобы навестить своего полуторагодовалого сына».

Молодой человек не стал спорить и сразу признался в содеянном. Он пояснил, что по приезду в город сразу направился к бывшей сожительнице, чтобы навестить сына. Однако по дороге встретил своего товарища, с которым решил немного отдохнуть за бутылкой водки. Выпив лишнего, молодой человек решил прогуляться по центральной улице города, где и увидел потерпевшую. Воспользовавшись моментом, пока никто не видит, вырвал из ее рук женскую сумочку, и скрылся. Похищенную вещь вместе с продуктами питания, личными документами и ключами от квартиры выбросил на помойку, а денежные средства в сумме 320 гривен, находившиеся в кошельке, потратил на спиртное и сигареты.

Сегодня горе-папаша искренне раскаивается в содеянном, ведь за развлечениями так и не успел увидеться с сыном. Следователи полиции в отношении подозреваемого уже открыли уголовное производство по ч.1 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), санкция которой предусматривает до четырех лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.