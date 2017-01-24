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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:57103

Под Сумами поймали дачных воров

Полицейские Сумского района разоблачили в совершении кражи двух братьев из числа местных жителей. Мужчины, проникнув в чужой дачный домик, вынесли дорогой электроинструмент, однако сбыть его не успели - их планам помешали сотрудники полиции.

В дежурную часть Сумского районного отдела полиции обратился сумчанин с заявлением о похищении электроинструмента. По данному факту было начато досудебное расследование. Выяснить, кто именно совершил кражу, помогла тщательная работа следственно-оперативной группы, которая, выехав на место происшествия, внимательно изучила следы, оставленные злоумышленниками на месте преступления.

Как сообщила начальник следственного отделения Сумского районного отдела полиции Татьяна Якименко, в конце декабря два брата - жители пгт Низы Сумского района, решили поживиться за чужой счет. Отследив дом, используемый хозяевами в качестве дачи, злоумышленники проникли в помещение, откуда похитили дорогой электроинструмент, но сбыть похищенное преступники не успели.

Информация об указанном событии была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 УК Украины - кража, соединенная с проникновением в жилище, помещение или хранилище. Во время проведения досудебного расследования было установлено, что оба подозреваемых уже попадали в поле зрения правоохранителей. Старший из братьев, ранее судимый за избиение знакомого, состоит на учете как семейный дебошир. Мужчина регулярно совершал семейное насилие, за что участковым инспектором полиции неоднократно на него составлялись административные протоколы, и проводилась профилактическая работа. Младший постоянно находится под влиянием брата, который оказывает на него давление как физически, так и психологически. Поэтому даже не подумал, что есть возможность отказаться от преступления.

Сейчас обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет, сообщает 

Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
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