В Сумах сыграют в «живые» шахматы Организаторы социального проекта таким необычным способом они хотят возродить популярность интеллектуальных игр среди сумчан.

Шахматный турнир проведут на игровом поле размером 8х8 метров. В роли фигур шагать по черно-белым клеткам будут 32 человека, наряженные в соответствующие костюмы. Управлять ними будут профессиональные сумские шахматисты.

«Это первая игра, но если она вызовет интерес у сумчан, мы готовы сделать такие турниры традиционными. Возможно, уже в скором времени «живые» шахматы появятся в стенах школ, университетов, организаций и предприятий Сум», — говорят организаторы.

Уже сегодня «живые» ферзи и пешки проведут пробную игру, а презентовать проект сумчанам инициаторы будут 5 февраля в 15:00 в ТЦ «Мануфактура».