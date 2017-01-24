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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14132

В Сумах сыграют в «живые» шахматы

Организаторы социального проекта таким необычным способом они хотят возродить популярность интеллектуальных игр среди сумчан.

Шахматный турнир проведут на игровом поле размером 8х8 метров. В роли фигур шагать по черно-белым клеткам будут 32 человека, наряженные в соответствующие костюмы. Управлять ними будут профессиональные сумские шахматисты.

«Это первая игра, но если она вызовет интерес у сумчан, мы готовы сделать такие турниры традиционными. Возможно, уже в скором времени «живые» шахматы появятся в стенах школ, университетов, организаций и предприятий Сум», — говорят организаторы.

Уже сегодня «живые» ферзи и пешки проведут пробную игру, а презентовать проект сумчанам инициаторы будут 5 февраля в 15:00 в ТЦ «Мануфактура».

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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