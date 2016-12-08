Белопольских разбойников взяли под стражу

По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры двум лицам, которые совершили разбойное нападение на Белопольщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Установлено, что трое мужчин 30 января 2017 года примерно в 18.20, надев на головы балаклавы, проникли в домохозяйства на Белопольщине, где, угрожая хозяевам дома предметом, похожим на пистолет, и ножом, требовали передачи материальных ценностей. Однако владельцы дома, а в то время дома были отец, мать и их взрослый сын, начали сопротивляться нападающим и звать на помощь. Горе-разбойники пытались убежать, однако двое из них были задержаны сотрудниками полиции, местонахождение третьего в настоящее время устанавливается.
Как сообщила прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Юлия Федоренко, 36-ти и 30-летние злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины, то есть в нападении с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лиц (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением жилье, им грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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