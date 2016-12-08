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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:34344

Белопольских разбойников взяли под стражу

По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры двух разбойников взяли под стражу.

По ходатайству Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры двум лицам, которые совершили разбойное нападение на Белопольщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Установлено, что трое мужчин 30 января 2017 года примерно в 18.20, надев на головы балаклавы, проникли в домохозяйства на Белопольщине, где, угрожая хозяевам дома предметом, похожим на пистолет, и ножом, требовали передачи материальных ценностей. Однако владельцы дома, а в то время дома были отец, мать и их взрослый сын, начали сопротивляться нападающим и звать на помощь. Горе-разбойники пытались убежать, однако двое из них были задержаны сотрудниками полиции, местонахождение третьего в настоящее время устанавливается.

Как сообщила прокурор Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Юлия Федоренко, 36-ти и 30-летние злоумышленники обоснованно подозреваются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК Украины, то есть в нападении с целью завладения чужим имуществом, с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья лиц (разбой), совершенное по предварительному сговору группой лиц, соединенный с проникновением жилье, им грозит до двенадцати лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Разбой
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