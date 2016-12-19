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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Студенты из Туркменистана проголосовали в СНАУ за президента

12 февраля в Туркменистане состоятся выборы президента. В соответствии с общепринятыми нормами и избирательным кодексом Туркменистана, участие в голосовании принимают также и граждане, находящиеся за рубежом.

Сейчас в сумских вузах учатся много студентов из Туркменистана. Именно поэтому посольство этой страны обратилось к ректору Сумского НАУ с просьбой организовать на базе университета избирательного участка, где студенты сумских вузов смогли бы сделать свой выбор.

Поэтому 2 февраля такой участок был обустроен в главном корпусе Сумского национального аграрного университета в соответствии со всеми требованиями - с кабинкой для тайного голосования и урной. С самого утра начался процесс голосования. 60 студентов Сумского НАУ, 50 - из СумГУ и 68 - из СумГПУ им. А.С. Макаренко в течение дня отдали свои голос за одного из 9 кандидатов на должность президента Туркменистана, после чего избирательные бюллетени передадут ответственным лицам от посольства Туркменистана.

Общество Выборы СНАУ Туркменистан
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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