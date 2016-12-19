Студенты из Туркменистана проголосовали в СНАУ за президента

Сейчас в сумских вузах учатся много студентов из Туркменистана. Именно поэтому посольство этой страны обратилось к ректору Сумского НАУ с просьбой организовать на базе университета избирательного участка, где студенты сумских вузов смогли бы сделать свой выбор.
Поэтому 2 февраля такой участок был обустроен в главном корпусе Сумского национального аграрного университета в соответствии со всеми требованиями - с кабинкой для тайного голосования и урной. С самого утра начался процесс голосования. 60 студентов Сумского НАУ, 50 - из СумГУ и 68 - из СумГПУ им. А.С. Макаренко в течение дня отдали свои голос за одного из 9 кандидатов на должность президента Туркменистана, после чего избирательные бюллетени передадут ответственным лицам от посольства Туркменистана.
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