Студенты из Туркменистана проголосовали в СНАУ за президента 12 февраля в Туркменистане состоятся выборы президента. В соответствии с общепринятыми нормами и избирательным кодексом Туркменистана, участие в голосовании принимают также и граждане, находящиеся за рубежом.

Сейчас в сумских вузах учатся много студентов из Туркменистана. Именно поэтому посольство этой страны обратилось к ректору Сумского НАУ с просьбой организовать на базе университета избирательного участка, где студенты сумских вузов смогли бы сделать свой выбор.

Поэтому 2 февраля такой участок был обустроен в главном корпусе Сумского национального аграрного университета в соответствии со всеми требованиями - с кабинкой для тайного голосования и урной. С самого утра начался процесс голосования. 60 студентов Сумского НАУ, 50 - из СумГУ и 68 - из СумГПУ им. А.С. Макаренко в течение дня отдали свои голос за одного из 9 кандидатов на должность президента Туркменистана, после чего избирательные бюллетени передадут ответственным лицам от посольства Туркменистана.