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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумском педуниверситете повысили плату за общежитие

2 февраля 2017 в СумГПУ им. А.С.Макаренко состоялась встреча администрации университета со студентами, проживающими в общежитиях.

Причиной встречи стало повышение оплаты за общежития с 270 до 440 грн в месяц и непонимание причины этого студентами. На встрече присутствовали ректор университета Лянной Ю.А., проректор по научно-педагогической работе Зигунов В.М., главный бухгалтер Король А.П., начальник планово-финансового отдела Герасименко Р.В. Администрация университета финансово и экономически обосновала повышение оплаты за проживание (в связи с ростом минимальной заработной платы и цен на коммунальные услуги), а также ответила на все вопросы студентов. Также главный бухгалтер Король А.П. предложил студентам оформить субсидию и предоставил информацию, как правильно это сделать. Проректор по научно-педагогической работе Зигунов В.М. предложил создать студенческую комиссию по поводу согласования оптимальной цены на общежитие.

Общество Общежитие СумГПУ
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