На Сумщине полицейские изъяли штык и 53 патрона Полицейские обнаружили и изъяли у жителей области штык и 53 патрона различного калибра. Правоохранители в рамках открытых уголовных производств устанавливают пути происхождения и цели хранения этих предметов.

К бурынским правоохранителям поступила информация от жителей одного из сел района о том, что их 47-летний односельчанин хранит у себя штык к винтовке.

В ходе санкционированного обыска в доме подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли предмет, внешне похожий на трехгранный штык.

Кроме холодного оружия, на чердаке одного из хозяйственных помещений стражи порядка обнаружили и изъяли еще и 23 малокалиберных патрона, которые хранились в жестяной коробке. По словам мужчины, он все эти предметы нашел, и рассчитывал в дальнейшем продать частным коллекционерам. Но вместо ожидаемой прибыли ему грозит уголовная ответственность за незаконное хранение или сбыт оружия и боеприпасов.

А в Конотопском районе 21-летний местный житель, напротив, не стал скрывать от полиции свою находку, а добровольно выдал местному участковому офицеру полиции магазин к автомату АК-74, оснащенный 30 патронами калибра 5,45мм. Молодой человек рассказал, что нашел наполненный патронами магазин у местного пруда, всего в сотне метров от собственной усадьбы. Мужчина решил не подвергать себя и своих близких опасности и сдать опасную находку в предусмотренном законом порядке.

Полиция напоминает, что граждане, добровольно сдавшие в полицию оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.