На Сумщине ищут сообщников переправщика нелегалов В рамках уголовного производства разыскиваются сообщники организатора преступной группы.

Как уже сообщалось ранее, в январе текущего года сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской Федерации, который организовал канал перемещения нелегалов вне пунктов пограничного контроля. Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник совершал свои противоправные действия в составе организованной преступной группы.

Прокуратурой Сумской области ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенное в составе ОПГ) УК Украины. В настоящее время мужчина находится за решеткой, его сообщники разыскиваются.

Справка: указанные нормы закона предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.