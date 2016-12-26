На Сумщине ищут сообщников переправщика нелегалов

Как уже сообщалось ранее, в январе текущего года сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Сумской области задержали гражданина Российской Федерации, который организовал канал перемещения нелегалов вне пунктов пограничного контроля. Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник совершал свои противоправные действия в составе организованной преступной группы.
Прокуратурой Сумской области ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу, совершенное в составе ОПГ) УК Украины. В настоящее время мужчина находится за решеткой, его сообщники разыскиваются.
Справка: указанные нормы закона предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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