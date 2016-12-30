На Сумщине задумались над реорганизацией психбольниц

«Сейчас на Сумщине функционирует 4 психоневрологических диспансера, некоторые из них в свое время были созданы искусственно. На их содержание мы тратим 84 миллионов гривен в год. Для сравнения на содержание Сумской областной больницы, где лечится вся область, приходится 85 млн грн в год», - отметил Сергей Бутенко.
По его словам, здравоохранение с 2015 года финансируется из государственного бюджета по медицинской субвенции. Сумма субвенции, а это 1,26 млрд грн на всю область, покрывает расходы от потребности в области здравоохранения только на 30-34%. Из всех этих средств 70% идет на заработную плату, 14% на оплату коммунальных услуг, только «мизер» - на медикаменты и питание больных. Областная власть никогда не стояла в стороне от этих проблем и максимально дополняла финансирования отрасли из бюджетов всех уровней. Но в данном случае идет речь и об эффективных менеджерских подходах к этой больнице.
Слишком большие площади лечебного учреждения отапливать дорого. Кроме того, огромные средства тратятся на заработную плату персонала. Ведь 350 человек обслуживали 260 пациентов больницы. Куратор медицины области в связи с этим напомнил, что областная психиатрическая больница №2 - не центр трудоустройства, и для областного управления здравоохранения главным является жизнь и здоровье пациентов, которых, кстати, и мешал перевести 13 января из «холодного плена» персонал заведения.
«Работники больницы и жители с. Высокое буквально блокировали больных в холодном помещении, - рассказал чиновник. - Более того, пьяный кочегар нецензурной лексикой говорил, что я у него кусок хлеба забираю. Все это происходило в присутствии правоохранителей. У нас нет цели закрыть заведение полностью. Но с имеющимся финансовым ресурсом содержать все корпуса этой больницы - это не правильный подход. И потребность в таком количестве психиатрических коек в Сумской области необходимо срочно пересматривать».
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