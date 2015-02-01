В Сумах определили лучших педагогов области В Сумах торжественно завершился областной этап конкурса «Учитель года».

20 лучших педагогов области в течение конкурсной недели демонстрировали свое профессиональное мастерство, знания по теории и методике преподавания предмета и готовность сделать образование качественным и доступным для каждого ребенка.

Победителям выпала честь представлять в столице не только свою школу или район, но и всю область.

Победители конкурса «Учитель года»

«Начальные классы» - Карпенко Елена Алексеевна, учитель начальных классов Шосткинской специализированной школы I-III ступеней № 1 Шосткинского городского совета.

«Информатика» - Яценко Станислав Григорьевич, учитель информатики Кролевецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 имени Н.А. Лукаша Кролевецкого районного совета.

«Музыкальное искусство» - Новикова Валентина Николаевна, учитель музыкального искусства Сумской специализированной школы I-III ступеней № 1 им. В. Стрельченко, г. Сумы.

«Биология» - Якименко Инна Николаевна, учитель биологии Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Ахтырского городского совета.