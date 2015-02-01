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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:02150

В Сумах определили лучших педагогов области

В Сумах торжественно завершился областной этап конкурса «Учитель года».

20 лучших педагогов области в течение конкурсной недели демонстрировали свое профессиональное мастерство, знания по теории и методике преподавания предмета и готовность сделать образование качественным и доступным для каждого ребенка.

Победителям выпала честь представлять в столице не только свою школу или район, но и всю область.

Победители конкурса «Учитель года»

«Начальные классы» - Карпенко Елена Алексеевна, учитель начальных классов Шосткинской специализированной школы I-III ступеней № 1 Шосткинского городского совета.

«Информатика» - Яценко Станислав Григорьевич, учитель информатики Кролевецкой общеобразовательной школы I-III ступеней № 2 имени Н.А. Лукаша Кролевецкого районного совета.

«Музыкальное искусство» - Новикова Валентина Николаевна, учитель музыкального искусства Сумской специализированной школы I-III ступеней № 1 им. В. Стрельченко, г. Сумы.

«Биология» - Якименко Инна Николаевна, учитель биологии Ахтырской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 Ахтырского городского совета.

Общество Учитель года
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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