В Конотопе будут протестовать против беспредела «Укрзалізниці»

Напомним, с 1 октября 2016 ПАО «Укрзалізниця» запретила продажу билетов и посадку / высадку пассажиров на поезда №23 / 24 «Москва – Одесса», №55 / 56 - 89 / 90 «Москва – Хмельницкий / Жмеринка», №5 / 6 «Москва – Киев», с группой прицепных вагонов «Москва – Чернигов». В результате потеряно сообщение Конотопа с Одессой, Черниговом, населенными пунктов Одесской, Хмельницкой, Винницкой областей. Поезда останавливаются, их проверяет таможня, а сесть в них после проверки уже нельзя.
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