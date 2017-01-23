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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07160

В Конотопе будут протестовать против беспредела «Укрзалізниці»

В субботу, 4 февраля, на привокзальной площади Конотопа в 11:00 состоится акция протеста и сбор подписей против постановления «Укрзалізниці» об отмене посадок / высадок на некоторые поезда, которые останавливаются в Конотопе.

Напомним, с 1 октября 2016 ПАО «Укрзалізниця» запретила продажу билетов и посадку / высадку пассажиров на поезда №23 / 24 «Москва – Одесса», №55 / 56 - 89 / 90 «Москва – Хмельницкий / Жмеринка», №5 / 6 «Москва – Киев», с группой прицепных вагонов «Москва – Чернигов». В результате потеряно сообщение Конотопа с Одессой, Черниговом, населенными пунктов Одесской, Хмельницкой, Винницкой областей. Поезда останавливаются, их проверяет таможня, а сесть в них после проверки уже нельзя.

Общество Конотоп Укрзалізниця
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