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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1998

Патрульные наткнулись на сумчан, укравших батареи

В Сумах патрульные обнаружили 2 граждан, которые похитили батареи.

2 февраля, около 1 часа ночи, патрулируя улицу Черкасскую, экипаж патрульных заметил 2 мужчин, которые переносили чугунные батареи.

Мужчины нервничали и в дальнейшем признались, что похитили указанные батареи с территории одного из предприятий на указанной улице. В дальнейшем инспекторы выяснили и установили еще одного участника, причастного к краже.

Как выяснилось, граждане похитили с территории предприятия большое количество батарей, которые уже успели перенести и спрятать на улице Линейной.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которой передали 55-, 56- и 61-летнего мужчин.

Право Кража
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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