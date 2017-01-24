Патрульные наткнулись на сумчан, укравших батареи

2 февраля, около 1 часа ночи, патрулируя улицу Черкасскую, экипаж патрульных заметил 2 мужчин, которые переносили чугунные батареи.
Мужчины нервничали и в дальнейшем признались, что похитили указанные батареи с территории одного из предприятий на указанной улице. В дальнейшем инспекторы выяснили и установили еще одного участника, причастного к краже.
Как выяснилось, граждане похитили с территории предприятия большое количество батарей, которые уже успели перенести и спрятать на улице Линейной.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, которой передали 55-, 56- и 61-летнего мужчин.
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