Картину из сумского музея погасили на марке Из фондов Сумского областного художественного музея им. Н.Онацкого для юбилейной почтовой марки из серии «Скарби музеїв України» «Укрпочте» предоставлено изображение картины «После грозы» (1879) Архипа Ивановича Куинджи (1842-1910).

Недавно состоялось торжественное погашение марки. Следующим тематическим планом выпуска почтовых марок на 2017 год будет художественная марка, посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского; изображения работ для проекта снова предоставит Сумской художественный музей.