Картину из сумского музея погасили на марке

Недавно состоялось торжественное погашение марки. Следующим тематическим планом выпуска почтовых марок на 2017 год будет художественная марка, посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского; изображения работ для проекта снова предоставит Сумской художественный музей.
С 1 августа в Сумах начинается проект «FREE-TOUR», который уже не первый год успешно работает во многих туристических городах Европы...
В экспозиции художественного музея - произведения украинских и русских мастеров XIX - начала ХХ веков....
Сегодня, 31 января, выпустили марку с изображением женской сборной по биатлону....