Роменский депутат опубликовал видео с Авдеевки

«Авдеевка. Ситуация сложная, конечно, - пишет волонтер. - Большинство огневых процессов происходит уже за ее пределами, в направлении железнодорожного узла Ясиноватой. Так или иначе, наши подразделения продвинулись вперед, вплотную к врагу и поджали сепаров, те несут реальные потери. Обстрелы продолжаются круглосуточно, но ночью активизируются.
Видео снято на позиции Царская Охота, куда недавно пробились передовые подразделения 72. Местные сдали расположение наших позиций.
Хочу обратить внимание на то, что вчера сепары попали во вторую школу, по палаточному городку, погибла Наталья, фельдшер 1-го отдельного батальона Морской пехоты и водитель МЧС. Ранен иностранный фотокорреспондент, говорят будет слепой.
Я видел расстояние от палаточного городка до реальных боевых позиций. Так ошибиться невозможно!
И еще. Активизация происходит и на других направлениях. Надо обратить внимание на Пески и мариупольское направление».
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