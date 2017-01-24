На Сумщине горела цистерна в мазутом Спасатели ликвидировали возгорание цистерны с мазутом.

3 февраля, в 13:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре цистерны с мазутом на территории бывшего маслозавода в пгт Краснополье. На тушение направили дежурный караул 11-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 3 минуты пожарные прибыли на место вызова и установили, что в цистерне, которая была уже разрезана горели примерно 500 кг остатков мазута. Образовалось сильное задымление, а огонь угрожал перекинуться на соседнее здание. Также осложняло ситуацию невозможности проезда пожарных автомобилей через заснеженную дорогу к непосредственному очагу горения. Поэтому было проложено рукавную линию на расстоянии 50 м.

Силами двух отделений уже в 13:35 удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от расположенного рядом здания склада горюче-смазочных материалов Краснопольского профессионально-технического училища. Использовав для тушения пенообразующую жидкость, в 15:03 пожар спасатели ликвидировали.

Всего на ликвидацию пожара было привлечено 10 человек личного состава, 2 единицы спецтехники.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Национальной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области. Как было установлено, в этот день на территории бывшего маслозавода, который уже длительное время не работает, разрезали металлическую цистерну объемом 75 куб.м. По предварительным выводам специалистов, причиной возгорания нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.