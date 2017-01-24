Сумской биатлонист ст ал третьим на юниорском чемпионате Европы

В чешском Нове-Место проходит юниорский чемпионат Европы по биатлону. Залогом успеха сумчанина стала идеальная стрельба, а также спортивный характер, когда на последнем километре дистанции он вырвал медаль из рук немца Давида Цобеля. Уступил Антон лишь россиянину Никите Поршневу и австрийцу Себастьяну Трикслю, которые даже с промахом оказались быстрее нашего земляка, пишет сайт Федерации биатлона Украины.
Неплохо в начале гонки выглядел и Виталий Труш, однако промах в стойке лишил его возможности бороться за высокие места – 22-й результат. Довольно плотно, на 37-й, 41-й и 44-й позициях финишировали Дмитрий Ивасенко, Тарас Лесюк и сумчанин Богдан Цимбал. Но при в целом неплохой точности ребята очень много проигрывали в беге на дистанции. А вот у Назара Цебринского, напротив, не заладилась стрельба: с шестью промахами у него только 71-е время.
Завтра юниорский чемпионат Европы завершится гонками преследования.
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